Bellissima vittoria per l’Astana Qazaqstan Team

NordEst – Nella Villabassa-Kals am Grossglockner, quarta tappa del Tour of the Alps, Miguel Angel Lopez in rimonta riesce a trionfare davanti a Thibaut Pinot. In classifica generale resta davanti lo spagnolo Pello Bilbao.

La diretta della gara

a cura di PMG sport