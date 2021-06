Covid, 2 decessi in Trentino Alto Adige fino a domenica 6 giugno

Ai 608.331 test nasali eseguiti fino al 5 giugno (scuole escluse) sono risultate positive 803 persone. Mentre 720.660 test totali svolti in 536 scuole sono 566 quelli risultati positivi, di cui 266 confermati e 54 in attesa del risultato o da verificare. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 13, quelli in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes 15, mentre altri 3 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva.