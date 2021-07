Mostra del Cinema Venezia 2021: apre Almodovar, con ‘Madres Paralelas’ il primo settembre

Regista, ‘nato qui 38 anni fa, non riesco esprimere la gioia’

NordEst – “Madres paralelas”, di Pedro Almodóvar, con Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde, Aitana Sánchez-Gijón, è il film di apertura della 78/A Mostra del Cinema di Venezia, che si inaugurerà l’1 settembre. Lo annuncia la Biennale.

Il film sarà proiettato mercoledì 1 settembre 2021 nella Sala Grande del Palazzo del Cinema. “Nasco come regista proprio a Venezia nel 1983… – dichiara Almodóvar – “…nella sezione Mezzogiorno Mezzanotte, Trentotto anni dopo vengo chiamato a inaugurare la Mostra. Non riesco ad esprimere la gioia, l’onore e quanto questo rappresenti per me senza cadere nell’autocompiacimento. Sono molto grato al festival per questo riconoscimento e spero di esserne all’altezza” dice ancora Almodovar.

“Sono grato a Pedro Almodóvar – ha replicato Alberto Barbera – per averci offerto il privilegio di aprire la Mostra del Cinema con il suo nuovo film, ritratto intenso e sensibile di due donne che si misurano con i temi di una maternità dai risvolti imprevedibili, della solidarietà femminile, di una sessualità vissuta in piena libertà e senza ipocrisie, sullo sfondo di una riflessione sulla necessità ineludibile della verità, da perseguire senza esitazioni. Un graditissimo ritorno a Venezia in Concorso per il nostro Leone d’oro alla carriera nel 2019, a molti anni di distanza dal successo di Donne sull’orlo di una crisi di nervi, che segnò la sua definitiva affermazione in ambito internazionale”.

Madres paralelas sarà proiettato mercoledì 1 settembre 2021 nella Sala Grande del Palazzo del Cinema (Lido di Venezia), nella serata di apertura della 78. Mostra Internazionale d’Arte.

In breve

Si è spento a Trieste il dottor Flavio Devetag, stimato neurologo feltrino, già primario dell’omonimo reparto presso il Santa Maria del Prato e spiccata personalità nel mondo politico e culturale della città. È stato infatti consigliere comunale di Feltre e deputato al Parlamento negli anni ’90 per la Lega. Presidente del Lions Club Feltre Host, ha inoltre guidato l’Associazione del libro parlato, per la quale si è particolarmente prodigato anche nel corso del suo mandato parlamentare.