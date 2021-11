A Primiero “Un ponte contro la violenza”: giovedì 25 novembre portate le voste scarpe rosse per dire “No ad ogni discriminazione”

Posted on

Presso il punto vendita Koncoop in via Macello Bolzano – L’associazione Volontarius onlus e Koncoop Alto Adige – Südtirol insieme per “La Spesa SOSpesa”. Un’iniziativa di solidarietà per aiutare chi è in difficoltà: a partire da oggi, infatti, presso il punto vendita Koncoop in via Macello 67, a Bolzano, sarà attivata la “Spesa SOSspesa”, un’iniziativa […]