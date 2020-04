Santa messa di Pasqua dalla Chiesa Arcipretale di Primiero, Preghiera dei Sindaci e Auguri dal “Coretto” del Primiero Vanoi (VIDEO)

Santa messa in streaming dalla Chiesa Arcipretale di Primiero e ‘Grazie’ al volontariato. Sindaci in preghiera per le comunità

Primiero (Trento) – Guarda la celebrazione del giorno di Pasqua a Primiero con i parroci don Giuseppe e don Nicola e di seguito i momenti di raccoglimento e preghiera con i sindaci delle comunità del Primiero e Vanoi, in questo momento di emergenza.

Non mancano gli originali auguri in musica dal “Coretto del Primiero Vanoi” che ci annuncia una Pasqua di Rinascita per l’intera comunità locale.

Un territorio che in queste settimane sta dimostrando il lato più bello con volontari in campo, iniziative di solidarietà e sostegno ai più deboli.

Buona Pasqua a tutti!

