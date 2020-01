Sanità, Allarme ex presidente dell’Istituto superiore di sanità per SSN e punti nascita

Ricciardi: per salvare Ssn servono almeno 13,5 mld e sottolinea massima attenzione ai numeri nei punti nascita periferici

Trento – “Per salvare il Sistema sanitario nazionale servono almeno 13,5 miliardi in 3 anni, diversamente la sua tenuta è a rischio”. Questo l’allarme lanciato dal professor Walter Ricciardi, ex presidente dell’Istituto superiore di sanità, che a Trento ha presentato il programma OperAzione Sanità di Azione, il partito fondato da Carlo Calenda.

Punti nascita, attenzione ai numeri

A margine dell’incontro Ricciardi è poi intervenuto sul tema dei punti nascita. “Non è possibile – ha detto – scendere al di sotto dei 500 parti annui, men che meno sotto i 200. L’Oms fissa il livello annuo minimo a 1000, affinché alla mamma e al bambino siano garantite le condizioni minime di sicurezza.

In Italia abbiamo il record europeo di ‘gravidanze attempate’, con il primo parto in media a 31 anni. Invece di stuzzicare l’aspetto campanilistico, bisognerebbe spiegare che ci sono ragioni di sicurezza per cui alcuni punti nascita vanno chiusi e chiarire che verrà data la garanzia, con l’elisoccorso ad esempio, di arrivare comunque in tempo in ospedale”.

