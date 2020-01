Autonomia, riforma e “debito controllato”, Ministro Boccia a Trento e Bolzano

Posted on

L’attivazione del servizio, per problemi tecnici, ha subito qualche settimana di ritardo rispetto ai tempi programmati ma da sabato 9 agosto sarà operativo Primiero (Trento) – Sono cinque le ciclostazioni ‘Green Way Bike’ dislocate in diversi punti del territorio. Si trovano Canal San Bovo, Imèr, Fiera di Primiero, Siror e San Martino di Castrozza, per un […]