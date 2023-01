San Martino di Castrozza, snowboarder di Chioggia cade in pista: ricoverato al Santa Chiara

L’incidente in pista è avvenuto poco dopo le 13 di domenica a Ces

San Martino di Castrozza (Trento) – Il giovane snowboarder di Chioggia, è caduto violentemente mentre stava scendendo lungo la pista ‘Kristiania’, a Ces, San Martino di Castrozza.

Immediato l’intervento sul posto dei Carabinieri del servizio di soccorso piste, che gli hanno prestato le prime cure. Subito dopo l’intervento dell’elisoccorso da Trento, che ha caricato il giovane in condizioni gravi, trasferito poi al Santa Chiara d Trento. Diversi gli interventi di soccorso in questa domenica, su tutte le piste da sci del Trentino.

In breve

Giornata impegnativa per il 118 nel Primiero Vanoi. La centrale di Trentino emergenza segnala, alle 12 di domenica, un intervento in codice giallo ancora sulle piste di San Martino di Castrozza, per un ragazzo di 15 anni, poco prima era stato soccorso anche un 68enne, ambedue trasferiti a Feltre. In mattinata, verso le 10, soccorsa una bimba di 2 anni – non grave – per una caduta in casa nel Vanoi. Alla stessa ora, una ragazzina di 9 anni è stata soccorsa sulle piste di San Martino di Castrozza in codice giallo. Verso le 11.30 altro intervento a Mezzano per una 25enne trasferita all’ospedale di Feltre.