San Martino di Castrozza, nuovo investimento della famiglia Ghezzi: nasce il Residence Hotel “Langes”

Tra gli investimenti della società Funivie Seggiovie San Martino Spa della famiglia Ghezzi, c’è anche il nuovo residence ”Langes” a San Martino di Castrozza. La nuova struttura ricettiva, aprirà il prossimo dicembre

>La pagina facebook del nuovo residence

San Martino di Castrozza (Trento) - Non solo impianti per la Società Funivie Seggiovie San Martino, ma anche una innovativa struttura turistica in pieno centro.

Un investimento importante, che completa una zona particolarmente caratteristica della nota località, in un luogo che attendeva da tempo una riqualificazione.

La nuova struttura turistica situata in pieno centro, diventerà un “Residence Hotel” a quattro stelle: 10 appartamenti self-catering, caratterizzati da uno stile moderno ed elegante, anche con possibilità di prima colazione.

Il “Residence Langes” oltre a vantare una posizione centrale, è dotato di un ampio parco e parcheggio privato.

