Ministro Salvini in Trentino, sul Brennero: “procedura di infrazione contro Austria” e su grandi carnivori: “decidano Trento e Bolzano”

Sul voto, il leader leghista: ‘In Trentino Lega primo partito come in Friuli Venezia Giulia’. Il ministro Matteo Salvini annuncia anche un ricorso alla corte di giustizia europea sulle limitazioni austriache ai tir al Brennero. Kompatscher autorizza abbattimento di 2 lupi in Alto Adige, in base alla legge provinciale

NordEst – “Il Trentino è un modello di buongoverno e una squadra che vince non si cambia. Se ci sono strade pulite, strade curate, volontariato, economia che cresce, aziende che arrivano, questo avviene ovviamente grazie ai trentini, che sono un popolo straordinario, ma anche grazie al buongoverno e della buona amministrazione di Maurizio Fugatti, della Lega e del centrodestra.

Per questo motivo il buongoverno del Trentino lo dobbiamo portare in tutta l’Italia”. Lo il leader della Lega Matteo Salvini, intervenendo a Riva del Garda in vista delle elezioni provinciale del 22 ottobre in Trentino. “L’autonomia del Trentino va difesa, anche nella gestione della montagna, dei laghi, dei boschi e dei grandi carnivori la scelta ovviamente non deve essere di Roma, ma di Trento, di Bolzano e del territorio”, ha ribadito il ministro.

Per quanto riguarda il voto, secondo Salvini, “la sinistra si è già rassegnata”. “Il nostro obiettivo è quello di confermare il risultato del vicino e autonomo Friuli Venezia Giulia, dove il centrodestra ha stravinto e la Lega è il primo partito”, ha concluso. Intanto sul caso F36, associazioni animaliste ricorrono al Tar contro il decreto di abbattimento. Mentre il Partito animalista europeo denuncia il presidente della Provincia Maurizio Fugatti.