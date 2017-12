Sait Trentino, trovato l’accordo con i trasportatori locali: collaboreranno con Fercam

Connect on Linked in

Dopo il confronto dei giorni scorsi, trovato l’accordo tra Sait, Fercam e i trasportatori trentini

Trento – Al termine della trattativa, si è deciso che le aziende trentine collaboreranno con Fercam alle stesse condizioni di prima. Una sospensione quindi di 12 mesi, con il consorzio che dovrà garantire il rispetto dei patti. Una boccata d’ossigeno per i piccoli trasportatori locali che si erano trovati nel giro di poche settimane, in una situazione particolarmente difficile. Gli autotrasportatori del Sait sono rimasti quindi fermi solo un giorno.

Nella giornata di sabato è arrivato l’accordo a tre per risolvere – almeno per i prossimi 12 mesi – il problemi delle consegne ai punti vendita. Al centro dell’attenzione c’erano le aziende di autotrasporto trentine che hanno svolto finora il servizio, il consorzio Sait e l’azienda altoatesina Fercam che è entrata proprio venerdì nella partita della logistica del gruppo trentino con l’obiettivo di consentire il raggiungimento di una serie di efficienze.

E’ prevista quindi la collaborazione delle “ditte storiche” con Fercam alle stesse condizioni precedenti all’arrivo del gruppo altoatesino. Fercam spa si impegna a utilizzare per il servizio di autotrasporto, effettuato in nome e per conto di Sait, gli autotrasportatori trentini per le consegne in Trentino, Lombardia e Veneto alle Famiglie cooperative.

Rimane invece sempre aperta, la partita degli esuberi dei lavoratori che – dopo il fallimento delle trattative tra azienda e sindacati – dovrà trasferirsi sul tavolo del servizio lavoro della Provincia per un ultimo tentativo di trovare un accordo sul numero di lavoratori che dovranno lasciare l’azienda e sui relativi criteri.