SAIT, i conti tengono ma i 130 esuberi sono confermati con molte Coop in rosso (VIDEO)

Assemblea dei soci, utile a 891mila euro. In tenuta il margine operativo lordo (Ebitda). Nonostante i ricavi in leggera flessione (sono venuti meno ricavi straordinari), sono stabili i trasferimenti alle Famiglie Cooperative (ristorni per 2,3 milioni e premi per 2 milioni)

Trento – Il margine operativo lordo del consorzio Sait (Ebitda), che misura la redditività aziendale, è in tenuta rispetto al 2015. Un segnale importante che individua la capacità di creare reddito dalla gestione operativa.

In un periodo di radicale riorganizzazione aziendale, costato il sacrificio doloroso di posti di lavoro, il consorzio presenta un bilancio di nuovo in utile (dopo le svalutazioni operate nell’esercizio precedente) per 891 mila euro, ed ha l’energia necessaria per continuare ad essere il “motore” industriale del sistema.

“Siamo in piena riorganizzazione aziendale – afferma il presidente Renato Dalpalù – ed il piano procede in tutti gli ambiti previsti. Ma il Sait continua ad esercitare il proprio ruolo nei confronti delle cooperative di consumo associate, garantendo gli stessi trasferimenti anche quest’anno. Le nuove politiche commerciali e di efficientamento messe in cantiere dalla struttura stanno dando i primi frutti”.

I ricavi delle vendite a 295 milioni calano per effetto di vendite straordinarie venute a mancare ma anche come conseguenza della politica commerciale con la “Missione risparmio”, partita nel secondo semestre 2016 e che riguarda ora il 30% delle vendite nei supermercati. Il risparmio medio del socio è cresciuto del 21,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, dopo dieci mesi di applicazione.

In ripresa le vendite nel primo quadrimestre di quest’anno. Le vendite nei supermercati di medie dimensioni (oltre i 400 metri quadrati), sono cresciute del 2,3%, più della media del mercato regionale che è cresciuto dell’1,7%.

Diminuisce la posizione finanziaria netta, che scende da 58,1 milioni a 50,15. “Non possiamo certo fermarci qui – afferma il direttore di Sait Luca Picciarelli – stiamo lavorando su produttività, servizi ai clienti, canali innovativi. Ma occorre accelerare e consolidare il cambio di passo, serve innanzitutto un cambiamento culturale del nostro sistema. Non essere tempestivi potrebbe voler dire essere espulsi dal mercato”.

L’assemblea ordinaria

Il centro Congressi Interbrennero ha ospitato l’assemblea di Sait (riservata ai soli soci) per l’approvazione del bilancio. All’ordine del giorno anche l’elezione di sette consiglieri.

Le candidature

Sono state condivise in separate assemblee comprensoriali. Nel Primiero si conferma Francesca Broch, per la Bassa Valsugana David Loss al posto di Paolo Zampiero.

Per l’Alta Valsugana Giorgio Paternolli è il candidato scelto per sostituire Germano Anesin, il presidente della Famiglia Cooperativa Altipiano di Piné tragicamente scomparso nel marzo scorso. In scadenza anche Giorgio Corradi che si ricandida.

Nella Valle dell’Adige Antonella Fondriest è proposta per portare a termine il mandato del dimissionario Michele Pelz.

Nelle Giudicarie si candida William Collini in luogo di Sandro Bella, in Vallagarina conferma per Arrigo Redolfi

Nel Collegio Sindacale Disma Pizzini è candidato a proseguire il ruolo di sindaco effettivo in sostituzione di Katia Tenni (venuta prematuramente a mancare lo scorso anno), mentre Michela Sartori si presenta per integrare il ruolo di sindaco supplente.

Parte ordinaria preceduta da un’assemblea straordinaria chiamata a deliberare la riduzione definitiva della riserva da rivalutazione utilizzata lo scorso esercizio per coprire la perdita di bilancio e quindi, essendoci ampia capienza patrimoniale, di non procedere alla sua ricostituzione.

