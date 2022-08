Rogo in zona discarica a Trento: intervento dei vigili fuoco

I vigili del fuoco di Trento sono intervenuti mercoledì nel tardo pomeriggio per un incendio nella zona della discarica di Ischia Podetti, alla Vela, a Trento

Trento – Dalla città era visibile una colonna di fumo nero. In fiamme, per cause da accertare, materiale ingombrante depositato all’esterno della discarica. Le colonne di fumo nero si sono innalzate verso il cielo, ben visibili dalla tangenziale di Trento, con gli automobilisti in transito in uno degli orari di punta sul raccordo di Trento Nord. Molti anche i curiosi che si sono fermati sulla pista ciclabile, ancora più vicina al luogo dell’incendio.

I comuni di Trento e di Lavis invitano la cittadinanza a non aprire le finestre vista la densa coltre che si è sprigionata dal rogo. Sul posto una quarantina di Vigili del Fuoco di Trento, di Lavis, Gardolo, Romagnano e Cognola.

Il messaggio sui social del Sindaco di Trento

Si è sviluppato un incendio in un piazzale vicino alla discarica di Ischia Podetti.

In attesa di verifiche, in via precauzionale invitiamo i cittadini delle frazioni Nord (Gardolo e Meano soprattutto) a rimanere in casa e a chiudere le finestre.

Fate girare. Grazie — Franco Ianeselli (@fiane) August 10, 2022