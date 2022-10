Rissa in un locale di Trento: un uomo ferito a coltellate

Posted on

E’ il 21enne Jakob Pallhuber la vittima della valanga staccatasi a Monte Spico in valle Aurina. Altra vittima a Vallunga, laterale Val Gardena su cascata di ghiaccio. Russo muore in Val Badia Bolzano – Due morti in Alto Adige a causa di due diverse valanghe. Il primo incidente è avvenuto su monte Spicco, in Valle Aurina […]