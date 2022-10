Sono inoltre 382 i test antigenici risultati positivi. Le persone in quarantena o isolamento domiciliare sono al momento 6.325. Sono invece 446 i contagi registrati in Trentino, quasi tutti asintomatici o con sintomi lievi: 12 sono risultati positivi al molecolare (su 115 test effettuati) e 434 all’antigenico (su 2.531 test effettuati). Nel frattempo i pazienti ricoverati in ospedale salgono a 100, di cui 3 in rianimazione, dopo che ieri si sono registrati 7 nuovi ricoveri contro 3 dimissioni.