Renzi si dimette e ora quali possibili scenari politici? Grasso e Padoan tra i favoriti: intanto il ministro annulla il viaggio a Bruxelles

No 59,1 – Sì 40,9%. Oltre sei milioni di voti (19.419.507 per il No; 13.432.208 al Sì), dividono i vincitori dai vinti. Dopo Renzi, Padoan in pole? Intanto annulla viaggio a Bruxelles

Roma (Adnkronos) - Il risultato del referendum costituzionale è definitivo (63.169 sezioni su 63.169) quanto inequivocabile. Matteo Renzi ne ha preso atto poco dopo mezzanotte, dimettendosi. Ora la parola e le scelte passano per il Quirinale, dove il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dovrà sbrogliare la matassa e trovare un filo conduttore per uscire dal labirinto della crisi di governo.

Referendum, affluenza definitiva al 68,48%

Diverse le ipotesi sul tappeto: da un reincarico al presidente uscente, all’esecutivo tecnico-istituzionale. La prima opzione sembra allo stato la meno percorribile, perché va a sbattere con le parole dette questa notte da Renzi: “Il No ha vinto in modo straordinariamente netto. Ora tocca al No fare le proposte, serie e credibili, a partire dalla legge elettorale”.

Se invece Mattarella decidesse di privilegiare la continuità tra passato e presente, potrebbe essere un ministro del governo uscente a ricevere l’incarico per tentare di formare un nuovo esecutivo. I nomi che circolano nel toto-premier, sono quelli dei ministri dell’Economia Piercarlo Padoan o del collega alle Infrastrutture Graziano Delrio.

Ma con quale maggioranza? Quella incardinata sull’asse Pd-Ap o il tentativo proverà anche a allargare l’asse della base politica che dovrebbe sostenere il governo? Se questa sarà la strada alternativa, il compito potrebbe invece essere affidato a una figura istituzionale, come quella del presidente del Senato Pietro Grasso. Nulla di più che ipotesi, per adesso, in un percorso che intanto prevede una serie di atti formali.

Nel pomeriggio è attesa la convocazione del Cdm per le dimissioni del governo, poi il presidente del consiglio uscente salirà al Quirinale per comunicare al capo dello Stato le proprie decisioni. Da quel momento sarà Mattarella il protagonista delle scelte. Quanto al Pd, il partito aspetta Renzi da segretario e non più da segretario-premier. La direzione del partito è già stata convocata per martedì.

Il voto

Lo tsunami in 7 mesi, da Cameron a Renzi: la caduta dei leader

Boschi su Facebook: “Smaltita la delusione vedremo come ripartire”

D’Alema: “Irresponsabile voto anticipato, serve un governo”

Meloni: “Per Renzi dimissioni scelta obbligata e ora subito al voto” /Video

“E qui prende?” Mentana: “Salvini sembra Bruce Willis” /Video

Berlusconi soddisfatto: ok dimissioni Renzi

Agnese a Palazzo Chigi, Renzi la ringrazia e si commuove

Daily Mail: “Arriva l’Italexit!”