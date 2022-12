Riqualificazione insediamenti storici e paesaggio in Trentino: oltre 840.000 euro per dieci progetti

Posted on

Il 5% della popolazione veneta ha completato i richiami in questi giorni NordEst – Scatta l’allarme per il proseguimento in Veneto della campagna vaccinale secondo i tempi previsti: c’è il rischio di un forte rallentamento, ha spiegato l’assessore alla sanità, Manuela Lanzarin, perchè le scorte di fiale nei magazzini si stanno esaurendo, e ritardano quelle […]