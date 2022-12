Casa in fiamme a Dimaro: abitanti evacuati, nessun ferito ma danni ingenti

A causare il rogo nella piccola frazione di Carciato, che ha impegnato 70 vigili del fuoco per oltre sei ore, è stato il surriscaldamento della canna fumaria

Dimaro (Trento) – Vigili del fuoco di Dimaro mobilitati verso le 22.30 di sabato. A causare il rogo sarebbe stato il surriscaldamento della canna fumaria. I proprietari della casa ospitati da amici.

Per i vigili di Dimaro, Malé, Monclassico e Cles non è stato facile raggiungere il luogo dell’incendio, nella frazione di Carciato. Evacuati immediatamente i proprietari, una famiglia rumena che da anni vive e lavora in val di sole insieme agli inquilini degli altri appartamenti per un totale di otto persone.

In breve

Trento, addio a don Grosselli. Si è spento domenica 18 dicembre, alla Casa del Clero di Trento a 95 anni don Bepi Grosselli. Avrebbe compiuto 96 anni fra pochi giorni, il 27 dicembre. Nato a Calavino, fu ordinato a Trento nel 1950. Fu responsabile diocesano per il mondo del lavoro nel difficile periodo degli anni Settanta e cappellano alla Michelin. Instancabile anche il suo impegno per la musica e i cori.