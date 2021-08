Rifugio Val d’Amola “G. Segantini”, la SAT cerca un nuovo gestore: domande entro il 12 settembre

Dopo molti anni di attività Egidio Bonapace, grande uomo di montagna, ha deciso di lasciare il suo amato Rifugio Val d’Amola dedicato a Giovanni Segantini pittore Trentino di Arco

Trento – E’ iniziata la ricerca di un nuovo gestore per nota struttura in quota. La candidatura è ufficialmente aperta e con scadenza al 12 settembre 2021. Il rifugio sorge su di un terrazzamento in Alta Val d’Amola, laterale della Val Rendena, nel Gruppo Adamello-Presanella ed è costituito da due fabbricati: uno, ora adibito a bivacco invernale, che è la prima costruzione a “cubo” inaugurata nel 1901; l’altro più moderno e che racchiude le attività ricettive, inaugurato nel 1977.

Dispone di posti 56 posti letto, è dotato di teleferica per l’approvvigionamento materiali e di turbina idroelettrica per la produzione di energia elettrica. E’ raggiungibile attraverso la Val d’Amola, a mezzo di diversi itinerari. E’ in ambiente prettamente alpinistico ed è base per ascensioni alla Cima Presanella, Cima d’Amola, Cima Cornisello. Le traversate principali si indirizzano verso il Bivacco Roberti, il Rifugio Denza, il Rifugio Cornisello, il Bivacco Jack Canali, ecc.

CARATTERISTICHE RICHIESTE:

Conoscenza del territorio, delle vie di accesso al rifugio ed ai rifugi limitrofi.

Capacità di apprestare, eventuali, necessarie azioni di primo soccorso (requisiti richiesti dalle norme Provinciali)

CANDIDATURA E SCADENZA:

Inviare domanda all’indirizzo e-mail: affido.segantini@sat.tn.it. entro le ore 24.00 del 12 settembre 2021. Un’apposita Commissione istituita da SAT vaglierà gli allegati e i documenti prodotti e sceglierà i candidati ritenuti idonei a condurre questa importante struttura della SAT.

PER INFORMAZIONI: Dott. Claudio Ambrosi, Direttore SAT. – Via Manci 57 – Trento – Tel. 0461.981871 – e-mail: affido.segantini@sat.tn.it