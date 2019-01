Trento, Al via tavolo per la semplificazione amministrativa

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Fugatti, burocrazia principale freno a sviluppo economico

Trento – Avviato il tavolo per la semplificazione amministrativa della Provincia di Trento. L’obiettivo è “dare risposte chiare e in tempi certi ai reali bisogni di imprese, cittadini e professionisti, sfruttando tutte le potenzialità delle tecnologie, migliorando la qualità dei servizi offerti, al fine di incrementare la competitività complessiva del territorio”.

“Sappiamo quanto sia complesso il problema – ha sottolineato il presidente della Provincia Maurizio Fugatti – ma sappiamo anche quanto questo tema sia importante per il futuro del Trentino, perché la burocrazia è uno dei principali freni allo sviluppo economico del territorio.

Partiamo dunque con i piedi per terra ma con la determinazione di avviare un percorso che ci permetta un deciso cambio di passo, iniziando proprio da noi e quindi lavorando per far crescere all’interno dell’amministrazione quell’approccio di ‘servizio’ all’utenza, che possa favorire un processo di responsabilizzazione diffuso e virtuoso a tutti i livelli”.

In breve