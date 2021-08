Piccoli pallavolisti crescono nel Vanoi: successo per corso e mini torneo estivo

Posted on

L’iniziativa è promossa dalla sezione trentina dell’Unione ciechi Trento – “Dark on the Road” è una maxiroulotte attrezzata a bar al buio itinerante, che permette di ampliare l’offerta delle attività di sensibilizzazione. Promossa da Irifor, cooperativa trentina di riabilitazione per persone cieche, permette di vivere l’esperienza di immergersi in una realtà sconosciuta, il buio appunto, sperimentando […]