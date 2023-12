Siror, allevatore di Primiero soccorso per una caduta nella stalla

Codice rosso a Primiero nel pomeriggio di mercoledì

In aggiornamento

Siror (Trento) – Elisoccorso in codice rosso mercoledì dopo le 15.30 a Siror per prestare le prime cure urgenti ad un allevatore 78enne. Per cause in corso di accertamento sarebbe caduto, all’interno della stalla di famiglia mentre stava lavorando, forse a causa di un malore.

Immediati i soccorsi da parte dei familiari e successivamente da parte del 118 di zona. Poco dopo è giunto da Trento l’elicottero con l’equipe medica, atterrato (nella foto ndr) nei pressi della stalla, dove hanno operato anche i vigili del fuoco di Primiero. Dopo le prime cure, l’uomo è stato trasferito a Trento in codice rosso e in prognosi riservata.