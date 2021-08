Riaperto l’aeroporto di Kabul: a Roma i primi rimpatriati

‘Paura per chi resta a Kabul’. Il Kc767 dell’Aeronautica Militare ha riportato in Italia 74 persone: si tratta di personale dell’ambasciata, connazionali che si trovavano in Afghanistan ed una ventina di ex collaboratori afghani. Draghi: ‘Ora proteggere chi ha collaborato’. Emergency: ‘Presto contatti con i Talebani’

NordEst (Adnkronos) – Amnistia generale in Afghanistan per tutti i funzionari che hanno lavorato per il governo. Lo assicurano i Talebani, che in una nota affermano: “E’ stata dichiarata un’amnistia generale per tutti, dunque tornate alla routine con piena fiducia”.

Intanto, sono ripresi all’aeroporto di Kabul i voli militari per l’evacuazione di diplomatici e civili stranieri ed afghani dopo la riapertura dello scalo nella notte. I voli erano stati sospesi ieri, dopo gli incidenti e le scene drammatiche di migliaia di persone sulla pista dell’aeroporto per tentare di imbarcarsi sugli aerei in partenza.