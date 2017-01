Trentino Alto Adige, Due morti in montagna: sul Seceda e a Folgaria

Precipita per 500 metri in un canalone e perde la vita. Tragico incidente anche in Alto Adige

Nordest - Due incidenti mortali sulle montagne del Trentino Alto Adige. Un turista della Slovacchia è morto in un incidente sugli sci in alto Adige. L’uomo, mentre era impegnato sulle piste del Seceda, ha perso il controllo degli sci, battendo violentemente il capo.

A nulla sono valsi gli immediati soccorsi prestati dagli uomini di Aiut Alpin giunto sul posto con un elicottero. Si tratta del secondo incidente mortale in montagna della giornata.

Un escursionista di 65 anni è morto in un incidente in montagna avvenuto in Trentino, in località Paradiso sull’altipiano di Folgaria. Secondo informazioni dei soccorritori, l’uomo stava compiendo un’escursione non considerata particolarmente difficile lungo una mulattiera e deve avere messo un piede in fallo dopo essere scivolato su un tratto ghiacciato, precipitando per 500 metri all’interno di un canalone.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori con un elicottero della Protezione civile, ma per l’alpinista, ormai, non v’era più nulla da fare.