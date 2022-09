Posted on

Mancano pochi km di tubi e cavi per completare il cablaggio di tutti i Comuni con la rete in fibra ottica Bolzano – Grazie a una copertura capillare con la banda larga, Internet veloce si avvicina a grandi passi anche in val Pusteria e nelle laterali. Oggi (22 agosto) a Casere in valle Aurina in presidente della provincia Luis Durnwalder e l’assessore provinciale Florian Mussner hanno fatto […]