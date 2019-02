Reddito e A22, Kompatscher a Roma

Connect on Linked in

Incontro servirà per fare punto anche su decreto sicurezza

Roma – Reddito di cittadinanza e decreto sicurezza sono gli argomenti al centro della seduta della Conferenza delle Regioni a Roma, alla quale partecipa anche il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher.

“Vogliamo capire se sul reddito di cittadinanza ci sono eventuali interferenze sulle normative delle singole Regioni, ordinarie e non. Poi faremo una nostra valutazione ma è meglio capire anche come intendono comportarsi le altre Regioni.

La valutazione deve essere fatta anche sulla praticabilità normativa per gli inserimenti nel mondo del lavoro”, ha spiegato il presidente Kompatscher.

L’incontro sarà anche l’occasione per fare il punto sul Decreto sicurezza, a pochi mesi dall’entrata in vigore. Al Ministero delle infrastrutture, invece, ci sarà un incontro tecnico in cui, ha spiegato ancora Kompatscher, si discuteranno una serie di proposte già affrontate a Bolzano, in occasione del recente vertice con Trento e Innsbruck dopo la nevicata e le code sull’A22.

In breve

