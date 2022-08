Ragazzino in bici travolto da auto: deceduto. Arrestata investitrice

A Porcia, in provincia di Pordenone

NordEst – Un ragazzino, di 15 anni, è morto dopo essere stato travolto da un’automobile, mentre era in bicicletta, fermo su un lato della della strada, vicino a una palazzina a Porcia (Pordenone).

Alla guida dell’auto, c’era una cittadina Usa di 20 anni, in servizio alla Base Usaf di Aviano. La donna ha investito e ucciso il quindicenne. E’ stata arrestata per omicidio stradale. E’ quanto ha stabilito la Procura di Pordenone sulla scorta degli accertamenti dei Carabinieri della locale Compagnia.

In breve

Un bambino di poco più di 2 anni, straniero, è stato investito da un’auto in via dei Platani, a Lignano Sabbiadoro (Udine). Il piccolo ha riportato un grave trauma cranico ed è stato trasferito, in codice rosso, all’ospedale di Udine, a bordo dell’elicottero sanitario. Sono in corso indagini della Polizia locale per stabilire le cause e le responsabilità dell’incidente stradale, che per il momento non sono chiare.