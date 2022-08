A27, tragico schianto all’alba vicino a Belluno: muore Daniela Costacurta di Vittorio Veneto

La 49enne Daniela Costacurta, abitava a Vittorio Veneto ed era dipendente di Luxottica. Nello schianto è rimasta ferita anche una 21enne di nazionalità pachistana

NordEst – I vigili del fuoco di Belluno e i loro colleghi di Vittorio Veneto sono intervenuti lunedì mattina sull’autostrada A27, in località La Secca, in comune di Ponte nelle Alpi, dove, verso le 5, si è verificato un incidente stradale che ha provocato la morte di una donna di 49 anni di Vittorio Veneto, Daniela Cosatcurta e il ricovero in ospedale in gravi condizioni di un’altra signora.

Il sinistro è stato segnalato da un signore che abita sotto l’autostrada e che ha sentito delle grida di aiuto. Sul posto è giunto anche il personale del 118 e quello della Polstrada che sta vagliando la dinamica dell’incidente.