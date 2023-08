Quirinale, Mattarella dopo 6 anni torna a Dobbiaco per le vacanze estive

Ospite del Distaccamento dell’aeronautica militare

Bolzano – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo sei anni, ha nuovamente scelto Dobbiaco per un breve soggiorno estivo. Da alcuni giorni Mattarella è ospite del Distaccamento dell’aeronautica militare, come già l’ultima volta nel 2017. Partendo dalla località turistica della alta val Pusteria il presidente ha effettuato nei giorni scorsi alcune escursioni e gite, come per esempio al lago di Braies. Il suo soggiorno è comunque all’insegna della riservatezza. Non sono infatti in programma appuntamenti pubblici e neanche incontri istituzionali.

Nelle scorse ore, il presidente Sergio Mattarella ha ricevuto per una breve visita privata il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher. Il capo dello Stato è giunto in Val Pusteria sabato scorso e sta trascorrendo alcuni giorni all’insegna del relax, immerso nell’ambiente dolomitico.