Domenica 21 Maggio 2023 a Primiero: si rinnova il voto alla Madonna dell’Aiuto

Primiero (Trento) – Si ripete a Primiero, la solenne processione dalla chiesa della Madonna dell’Aiuto a Fiera, fino all’Arcipretale di Pieve, con recita del Santo Rosario. Un momento molto atteso dall’intera comunità locale.

Maria, donna della pace, prega per noi

In preparazione al Rinnovo del Voto alla Madonna dell’Aiuto, ci guida l’intenzione di preghiera che papa Francesco ha consegnato al mondo intero: “Abbiamo alle spalle due anni di pandemia, che hanno lasciato segni pesanti. Era il momento di uscire insieme dal tunnel, mano nella mano, mettendo insieme le forze e le risorse. Invece stiamo dimostrando che in noi non c’è ancora lo spirito di Gesù, c’è ancora lo spirito di Caino, che guarda Abele non come un fratello, ma come un rivale, e pensa a come eliminarlo. Abbiamo bisogno del Crocifisso Risorto per credere nella vittoria dell’amore, per sperare nella riconciliazione”.