A Pavia un imprenditore trentino travolge in auto la moglie. In Sardegna muore 40enne di Pozza di Fassa

E’ indagato per omicidio colposo l’uomo di 57 anni di Corteolona (Pavia) che ha investito e ucciso, alla guida della sua auto, la moglie di 48 anni. Incidente mortale anche in Sardegna

Trento – Si tratta di un imprenditore trentino da tempo trasferitosi nella città lombarda. Il fatto è accaduto nella serata di sabato a Corteolona (Pavia), nel cortile della loro abitazione. Sul fatto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri che hanno sentito a lungo l’uomo in caserma. Secondo quanto ricostruito finora i due coniugi avevano litigato. In casa c’era anche il figlio di 10 anni. Al culmine della lite l’uomo sarebbe uscito di casa per salire in auto. Poi l’investimento mortale.

Incidente mortale in Sardegna

Mariano Manias, di 40 anni, è morto in Sardegna in seguito ad un tragico incidente stradale. Il furgone su cui viaggiava, per cause ancora da accertare, ha sbandato e poi si è ribaltato sulla carreggiata. Sono gravi le condizioni dell’amico che viaggiava con il trentino. L’uomo, viveva a Pozza dove gestiva un noleggio sci e lavorava nel turismo. La sua famiglia era originaria della Sardegna dove in questi giorni si era recato per un periodo di ferie.