Protocollo Provincia – Comuni: approvato all’unanimità dal CAL il testo dell’accordo

La Giunta provinciale ha approvato, su proposta dell’assessore agli enti locali Mattia Gottardi e dopo un’intensa fase di confronto con il Consiglio delle Autonomie Locali, il protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2022

Trento – Il documento costituisce elemento imprescindibile per la manovra finanziaria della Provincia e stabilisce, oltre alla quantità delle risorse finanziarie da trasferire ai Comuni e agli altri enti locali, le misure necessarie a garantire il coordinamento della finanza comunale e quella provinciale.

Nel dettaglio viene garantito il FIM per il 2022 per un ammontare di oltre 54 milioni. Particolare attenzione è stata poi posta alla parte corrente dei bilanci comunali, dedicata alle risorse destinate al funzionamento delle amministrazioni e all’erogazione dei servizi, riuscendo a rendere disponibili ulteriori 4 milioni di euro, attraverso i quali i Comuni riusciranno a garantire maggiore adeguatezza nella risposta ai fabbisogni dei cittadini.

Per quanto riguarda l’IMIS, è stato pressoché confermato il quadro attualmente in vigore sull’applicazione di numerose agevolazioni ai fabbricati di quasi tutti i settori economici, a cui corrispondono trasferimenti compensativi ai Comuni a carico del bilancio provinciale per far fronte alle minori entrate derivanti dal mancato gettito. Altro elemento particolarmente rilevante riguarda le modalità di coinvolgimento di Provincia e Comuni nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, alla luce dello speciale quadro di autonomia di cui si avvale la nostra Provincia. Nell’ambito del protocollo di intesa si è condivisa la necessità di costituire un gruppo permanente paritetico, per supportare le amministrazioni nella programmazione e nella progettazione degli interventi e garantire il monitoraggio in itinere delle azioni realizzate, nonché la valutazione dei risultati e degli impatti.

In breve

Report congiunturale di Bankitalia sull’andamento economico in Trentino-Alto Adige. Crescono industria e servizi, pesa la carenza di materie prime. Turismo boom da maggio, export altoatesino +15% sul 2019. Sul futuro conterà l’andamento del Covid-19