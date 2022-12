Principio d’incendio lunedì sera a San Martino di Castrozza: vigili del fuoco limitano danni

Volontari mobilitati in centro paese lunedì 26 dicembre verso le 22, per un principio d’incendio in un condominio di via passo Rolle. Nessun ferito e danni limitati, cause in corso di accertamento

San Martino di Castrozza (Trento) – Vigili del fuoco mobilitati verso le 22 di lunedì 26 dicembre, per un principio di incendio nel centro di San Martino di Castrozza. Il pronto intervento di numerosi volontari di San Martino di Castrozza con il supporto dei colleghi di Primiero con la piattaforma, hanno evitato conseguenze peggiori.

Il rogo è stato prontamente domato, qualche minuto in più e gli esiti potevano essere molto più gravi per la copertura del condominio Margherita, situato in pieno centro paese in via passo Rolle. Dopo lo spegnimento delle fiamme e uno scrupoloso controllo della copertura, l’allarme è finalmente rientrato dopo le 23. Ancora una volta un pronto e professionale intervento dei volontari locali, ha evitato danni maggiori alla struttura turistica, in piena stagione invernale.

Alcune immagini dell’intervento