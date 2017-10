Cristiano Trotter è il nuovo direttore del Parco Adamello Brenta

Connect on Linked in

Seduta con qualche momento di tensione sulla scelta tecnica o quella politica, ma culminata con il via libera decisivo. Per la prima volta il direttore dell’Ente non sarà un tecnico forestale, ma un esperto amministrativo, con importanti esperienze politiche

Strembo (Trento) – Il nome di Cristiano Trotter, attuale direttore amministrativo dell’Ente Parco Paneveggio Pale San Martino era nell’aria da tempo, per la successione in casa Adamello Brenta.

Il via libera ufficiale è arrivato venerdì – non senza qualche tensione nel Comitato di gestione – riunitosi venerdì sera presso il Municipio di Strembo.

Dopo la nomina estiva di Silvio Bartolomei che se ne andò dopo pochi mesi sbattendo la porta, alla direzione del Parco Adamello Brenta, arriva quindi l’ex presidente della Comunità di Primiero.

La rosa di candidati

La Giunta aveva proposto al Comitato una rosa di tre candidati, invitando il Presidente a richiamare l’attenzione sul nome del dottor Trotter, indicato come il più adatto a ricoprire il ruolo in questo momento.

In sala, era presente anche Claudio Ferrari, Dirigente del Servizio Aree Protette, in rappresentanza della Provincia di Trento. Ha voluto sostenere convintamente la proposta di Trotter da parte della Giunta, sottolineandone la professionalità, la sua personalità solida ed equilibrata e la profonda conoscenza del sistema delle aree protette provinciali, nonché dei meccanismi tecnico-burocratici della provincia: “La sua figura potrà offrire al Parco gli strumenti necessari a ripartire, facendogli riassumere quel ruolo di faro culturale e di locomotiva dell’intero sistema”.

Il voto finale

Con espressione di voto per alzata di mano, Trotter ha ottenuto 46 voti dei 48 presenti. Nonostante i due rappresentanti delle associazioni ambientaliste avessero chiesto lo scrutinio segreto, la pressoché unanimità del Comitato, allineandosi con Presidente e Giunta, ha voluto esprimere con voto palese il suo convinto sostegno a Trotter.

Chi è il nuovo direttore

Cristiano Trotter ha 53 anni, originario di Mezzano nel Primiero, ha una laurea in giurisprudenza e dal ’99 è Direttore dell’ufficio amministrativo del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino, ente presso il quale lavora da 26 anni.

È preposto alla cura di atti complessi e regolamenti attuativi e attività del Parco, partecipa alla programmazione pluriennale delle attività dell’Ente, redattore di atti amministrativi. E’ stato anche presidente della Comunità di valle del Primiero.

Trotter guiderà la più vasta area protetta del Trentino, che misura 620 chilometri quadrati compresi tra le valli Rendena, Non, Sole e Giudicarie.

Gli altri due candidati individuati dalla Giunta erano il dott. Alessandro Brugnoli, forestale e naturalista, attualmente Direttore tecnico dell’Associazione Cacciatori Trentini, e dal dott. Ferruccio Masetti, laureato in giurisprudenza e attualmente Dirigente coordinatore dell’Unione dei comuni modenesi area nord a Mirandola.

Soddisfatto il presidente dell’Ente

Soddisfatto il Presidente, Joseph Masè, che commenta: “Vorrei ringraziare la Giunta e il Comitato di gestione per la rinnovata fiducia che mi hanno manifestato in questa importante occasione. In questi mesi, grazie all’impegno di tutti, in particolar modo dell’ingegner Corradi e del dottor Mustoni, l’Ente ha proseguito il processo riformatore finalizzato al raggiungimento degli obiettivi programmatici. Sono sicuro che con l’arrivo del dottor Trotter si riuscirà a dare ulteriore slancio all’Ente grazie anche alla comprovata esperienza che ha maturato in oltre vent’anni di servizio presso il Parco di Paneveggio”.

La selezione era partita con la richiesta da parte del Parco delle candidature, mediante invio del proprio Curriculum Vitae, non appena concluso l’aggiornamento dell’“albo degli idonei all’attività di direttore di parco” da parte della Provincia. Una apposita Commissione di 7 membri nominata dalla Giunta ha dapprima esaminato i 10 curricula pervenuti e poi sentito, il 18 settembre, gli 8 Candidati che si erano presentati e infine, la composizione della rosa dei tre da parte della Giunta e subito dopo la nomina da parte del Comitato.

Il Direttore assumerà il ruolo, verosimilmente, i primi di dicembre con la qualifica di Dirigente di Servizio a tempo determinato. Dopo le dimissioni del precedente Direttore, da gennaio la funzione è stata retta dal Sostituto Direttore, Ing. Massimo Corradi, Direttore dell’Ufficio Tecnico Ambientale del Parco da 20 anni, ma l’attesa del nuovo Direttore era molto sentita. Al Direttore spetterà un compito importante e impegnativo in cui sono riposte grandi aspettative.

Il Parco Naturale Adamello Brenta

E’ l’area protetta più estesa del Trentino (620 kmq) e comprende un territorio molto ampio ed eterogeneo, sotto il profilo geografico e socio-economico, che va dalla Val Rendena all’Altopiano della Paganella, dalla Val di Non alla Val del Chiese, dalla Val di Sole al Banale. Nel 2018 compirà 30 anni e, grazie alla sua storia, è oggi uno dei parchi più riconosciuti a livello italiano ed europeo.

A settembre 2018 Madonna di Campiglio ospiterà uno dei più importanti congressi di geologia del mondo, l’8° Conferenza internazionale dei Geoparchi mondiali, al quale ci sia aspetta un migliaio di tecnici e per la cui organizzazione si sta lavorando a pieno ritmo.

E’ Cristiano Trotter, il nuovo direttore

Le prime reazioni locali

Auguri per il nuovo incarico a Trotter – Venerdì in serata, tra i primi a complimentarsi per il nuovo incarico affidato a Cristiano Trotter, è stato l’attuale presidente della Comunità di Primiero, Roberto Pradel (nella foto a destra) che invia al suo predecessore in Comunità, i migliori auguri di buon lavoro al Parco Adamello Brenta.

Sulla stessa linea anche l’ex presidente del Parco Paneveggio Pale San Martino, Giacobbe Zortea (a sinistra) – oggi assessore comunale di Primiero San Martino – che evidenzia: “Con Trotter, il Parco Adamello Brenta potrà contare su una persona di grande esperienza e forte personalità, che saprà aiutare certamente gli attuali amministratori nelle difficili scelte che il loro ruolo impone oggi. Spero che nei prossimi mesi si ragioni a livello provinciale sui Parchi per definire una struttura amministrativa sostenibile e territorialmente governabile, che da tempo avevamo definito e ipotizzato con la Provincia”.

In breve

