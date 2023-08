1973 – 2023, ex studenti Colotti Feltre in festa per il 50° della Maturità, con lo sguardo al futuro

“A volte ritornano” (Sometimes They Come Back) è il titolo del film per la TV del 1991, basato su un racconto di Stephen King. E in questa estate del 2023 sono tornati anche loro, quelli della classe V^ A dell’Istituto Tecnico Commerciale A. Colotti di Feltre, per festeggiare con un incontro quel 1973, anno della maturità

di Liliana Cerqueni

NordEst – Sono 50 anni di vite ed esperienze diverse che separano i timori degli esami di allora dalla consapevolezza e pienezza esistenziale di adesso non sono trascorsi invano e lo confermano i sorrisi con cui si sono salutati, le calorose strette di mano e gli abbracci, il trasporto di ciascuno, le parole di accoglienza, l’autentico piacere di ritrovare il dialogo laddove era stato interrotto.

Alcuni non si sono mai persi di vista, altri si sono allontanati perché la vita li ha condotti altrove ma i nomi di tutti, proprio tutti, compaiono e rimangono uniti e compatti, in rigoroso ordine alfabetico, nei registri di classe, quelli degli appelli mattutini, gli argomenti trattati, le note disciplinari: Barp Lilia, Biesuz Marisa, Celozzi Paola, Cerqueni Liliana, Corso Dorina, Cassol Gabriele, Collelli Roberto, Curto Momi, Dallas Palma Flora, Del Pizzol Daniela, Giorio Valli, Gorza Francesca, Giulio Italico, Mastellotto Silvana, Pellini Emanuela, Zagonel Margherita, Zannol Nadia, Zanon Ermida.

In occasione dell’incontro qualcuno mancava all’appuntamento per motivi di salute, per ragioni personali o perché non c’è più, presenti però nei discorsi e nei ricordi commossi dei partecipanti durante il pranzo conviviale. Non si è creata un’atmosfera nostalgica in cui riesumare vecchi aneddoti impolverati e nemmeno una carrellata di lagnanze sul tempo che passa, i dolori che avanzano e i tempi cambiati: è stato piuttosto un momento di leggerezza e di racconto garbato su tematiche le più varie, un confronto a tutto tondo, uno scambio di opinioni intervallato da sprazzi divertenti che i mattacchioni di allora, evergreen impenitenti, hanno offerto a beneficio di tutti.

Saranno pure passati 50 anni ma attorno al tavolo dei festeggiamenti la V^ A dimostra che resilienza, flessibilità, consapevolezza, coraggio e quel pizzico di ottimismo indispensabile nella vita sono ingredienti ancora freschi ed efficaci per percorrere quei tratti di strada che attendono. L’esperienza scolastica ha riunito casualmente dei giovani in un gruppo classe che ha vissuto insieme timori, gioie, insuccessi e ottimi risultati; la deliberata voglia di rivedersi li ha riuniti per guardarsi negli occhi e brindare soprattutto al futuro. “A volte ritornano ancora” (1996) è il seguito del fortunato film del ’91: l’augurio è quello di ritrovarsi nuovamente, così si sono ripromessi gli ex studenti del Colotti.