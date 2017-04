Primiero, Vigili del fuoco e Sommozzatori mobilitati nello Schenèr per una esercitazione fluviale (FOTO)

Spettacolare esercitazione in torrente sabato mattina a Primiero, nella diga dello Schenèr, a Imèr, organizzata dai Vigili del fuoco del Primiero Vanoi

Primiero Vanoi (Trento) – Oltre 50 componenti dei corpi della Protezione civile del Nordest erano presenti all’esercitazione: dai SAF di Belluno ai volontari di Verona, Vicenza e Sacile con molti altri colleghi.

Tra i corpi mobilitati, anche il Nucleo sommozzatori di Trento, composto da 20 permanenti, che ogni anno registra oltre 30 interventi in tutta la provincia.

Durante la due giorni di formazione e simulazioni organizzata dai Vigili del fuoco del Primiero Vanoi, sono stati ricostruiti scenari di emergenza in torrenti e laghi del Trentino.

Con l’utilizzo di auto – completamente bonificate da parti inquinanti – i sommozzatori trentini sono intervenuti a oltre 3 metri di profondità, per liberare i passeggeri coinvolti in incidenti simulati, utilizzando degli appositi manichini.

Gommoni e teleferiche in azione

In uno scenario unico, ai piedi del monte Totoga, non sono mancati quindi interventi dei vigili del fuoco specializzati in queste emergenze, in collaborazione con il 118 e la Croce rossa, i Carabinieri e la Protezione civile, con il supporto di teleferiche, gommoni e moderne strumentazioni per il soccorso in acqua e non solo.

Un’ottima palestra di allenamento che ha richiamato l’attenzione di molti operatori, che spesso si ritrovano ad operare assieme solo in momenti di emergenza.

Guarda le foto dell’esercitazione