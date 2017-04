Primiero Teatro 2017, Filodrammatica Toblino di Sarche presenta la Commedia: “Cossì No’ L Val”, sabato 22 aprile ore 20.45 Oratorio Pieve

Connect on Linked in

La Compagnia Teatrale “El Feral” di Primiero ha raggiunto i 25 anni di attività. In scena la 22^ edizione della nota rassegna di teatro

Primiero (Trento) – Torna puntuale da 22 anni, la tradizionale rassegna “Primiero a teatro” organizzata dalla compagnia locale “El Feral”. La rassegna, propone cinque spettacoli da marzo ad aprile. “L’obiettivo della Compagnia Teatrale “El Feral” – spiega il suo presidente Stefano Bettega – è la promozione della conoscenza del teatro amatoriale ed in modo particolare del teatro dialettale trentino che è molto radicato in tutte le valli della provincia di Trento e che gode di numerose compagnie filodrammatiche e di prolifici, valenti autori.

Anche quest’anno – conclude Bettega – la scelta è caduta su una serie di spettacoli a carattere brillante, con rappresentazioni divertenti perché, recarsi a teatro, deve essere un modo per passare qualche ora in allegria e abbandonarsi a quattro rilassanti risate che aiutano, per un po’, ad accantonare le quotidiane preoccupazioni”.

Nei giorni scorsi la compagnia è salita sul Palco del Teatro San Marco dì Trento nell’ambito della Rassegna “Vetrina COFAS” con la 33^ rappresentazione della commedia Refugium Peccatorum, un vero successo che ha superato anche i confini locali.

Primiero Teatro 2017 debutterà invece il prossimo sabato 11 marzo alle 20.45 all’oratorio di Pieve, con la Filodrammatica “S. Ermete” di Calceranica sul palco con la commedia: “La gelosia no la ga età”, due atti brillanti in dialetto trentino.

Programma 2017

SABATO 22 APRILE

TEATRO ORATORIO DI PIEVE ore 20.45

Filodrammatica TOBLINO DI SARCHE (TN)

presenta la Commedia:

COSSÌ NO’ L VAL

Commedia brillante in due atti

regia di: DARIO ZANLUCCHI

SABATO 29 APRILE

TEATRO ORATORIO DI PIEVE ore 20.45

Compagnia Teatrale “FON TEATRO”

DI SOVRAMONTE (BL)

presenta la Commedia:

DIGHE DE YES

regia di: SILVANO ZENI

Il saluto della Compagnia

Ripresentare per ben 22 volte la rassegna teatrale potrebbe anche essere considerata paranoia, ma ciò nonostante continuiamo a proporre

al nostro pubblico nuovi spettacoli e nuove emozioni, convinti che gli appassionati non si stancheranno mai. Infatti si torna anche quest’anno a presentare la “Rassegna Primiero Teatro”, che si concretizza con cinque spettacoli proposti nei mesi da marzo ad aprile.

I frequentatori del teatro amatoriale, numerosi anche nel Primiero, hanno dimostrato di apprezzare i lavori ed il modo di interpretare lo spettacolo delle varie filodrammatiche, che cercano di rappresentare in modo faceto gli avvenimenti e le vicissitudini di una popolazione di montagna disposta a guardare la vita con uno spirito allegro ed ottimista.

Anche quest’anno, la scelta è caduta su una serie di spettacoli a carattere brillante, con rappresentazioni divertenti perché, recarsi a teatro, deve essere un modo per passare qualche ora in allegria e abbandonarsi a quattro rilassanti risate che aiutano, per un po’, ad accantonare le quotidiane preoccupazioni. Noi la proposta l’abbiamo fatta e non ci risparmiamo certo in termine di impegno. Speriamo che la vostra numerosa ed assidua partecipazione, dimostri che l’avete ritenuta interessante e di vostro gradimento.

Stefano Bettega (Presidente El Feral)