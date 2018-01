Primiero, Tanti auguri a Irma Bonetti: ha compiuto 100 anni lo scorso 13 gennaio festeggiata dalla famiglia

Connect on Linked in

Il 13 gennaio 2018 Irma Bonetti ha compiuto cento anni

Primiero (Trento) – Cento candeline per Irma Bonetti e l’affetto della sua famiglia, presente al completo per questo importante evento.

Nata a Torino il 13 gennaio 1918, dove i genitori Ettore Bonetti e Maria Orsingher erano temporaneamente sfollati da Fiera a causa della guerra, Irma ha insegnato come maestra per alcuni anni in vari paesi di Primiero.

Negli anni quaranta si è trasferita in Veneto insieme con il marito Mario Fornasini, funzionario statale, mantenendo sempre forti legami con il suo paese (per qualche anno ha anche gestito un albergo a San Martino di Castrozza).

Dopo il pensionamento del marito, ha iniziato a trascorrere periodi sempre più lunghi dell’anno a Fiera, fino a trasferirvisi definitivamente una volta rimasta sola. Da alcuni anni è ospite della APSP San Giuseppe, che il 13 gennaio ha organizzato una festa con figli e nipoti, alla presenza del presidente Silvio Moz e dell’assessore comunale Francesca Franceschi.

I familiari di Irma Bonetti colgono l’occasione per ringraziare di cuore tutto lo staff della Apsp per la professionalità e l’attenzione dimostrata in questi anni e per rivolgere un

affettuoso riconoscimento in particolare a Lucia Marcon.