Carabinieri sequestrano motociclo senza targa a Mezzano: giovane denunciato. A Canazei militari scovano due siciliani autori di una truffa online

Oltre alla consueta attività di vigilanza e controllo del territorio di competenza, in questo periodo particolarmente affollato da numerosi turisti, sia italiani che stranieri, l’attività dei Carabinieri non ha tralasciato quella più tradizionale delle indagini di polizia giudiziaria, volte al contrasto ed alla identificazione degli autori di reati in genere

Primiero/Fassa (Trento) – I Carabinieri della Stazione di Imèr nel Primiero, nell’ambito dei controlli alla circolazione stradale eseguiti in questi giorni in orario notturno nel territorio di Mezzano, hanno rinvenuto e posto sotto sequestro un motociclo marca “Beta”, privo di targa, al quale era stato anche abraso il numero di telaio. Immediate e positive indagini consentivano ai militari di identificarne il proprietario in un diciannovenne del luogo, il quale è stato denunciato per contraffazione.

I Carabinieri della Stazione di Canazei, a conclusione di una positiva indagine scaturita dalla querela presentata da un valligiano, hanno denunciato per truffa in concorso due uomini originari di Giarre (Catania) del 1999 e del 1973, i quali in concorso tra loro, con più azioni esecutive, postavano su sito on line la vendita di ricambi per autovetture e ricevuto il pagamento della merce a mezzo ricarica postpay per un ammontare di euro 400, non provvedevano a spedire la merce all’acquirente, rendendosi così irreperibili.