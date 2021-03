Primiero, nuova protesta in piazza contro chiusura scuole e DAD: sabato 20 marzo dalle 10

Proprio in queste ore anche il Garante dei minori del Trentino, Fabio Biasi, chiede l’immediata riapertura delle scuole in Trentino con una Lettera-appello al presidente Fugatti e a tutte le autorità anche nazionali competenti

Primiero (Trento) – Dopo la protesta dei giorni scorsi a Transacqua, ora genitori, insegnanti e residenti, si preparano per una seconda grande manifestazione in pieno centro a Fiera di Primiero, nei giorni di zona rossa, nel pieno rispetto delle regole vigenti.

“Occuperemo il centro di Fiera di Primiero”

“Abbiamo organizzato una pubblica manifestazione – si legge nel messaggio del comitato organizzatore che circola in queste ore sui social – contro la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e la Didattica a Distanza.

La manifestazione è aperta a tutti: genitori, nonni, zii, tutti coloro che sostengano l’importanza di una scuola reale e in presenza! Vi aspettiamo nel centro storico di Fiera di Primiero, sabato 20 marzo 2021 alle ore 10.00. Occuperemo il centro di Fiera senza sfilare, rispettando il distanziamento sociale e la normativa vigente anti contagio Covid19.

Ciascuno di voi – scrivono gli organizzatori – porti un cartello a tema, il cui contenuto non sia offensivo e non sia a carattere politico. Si potrà partecipare alla manifestazione anche provenendo da altri Comuni: potete munirvi di regolare autocertificazione (motivazione: partecipazione a manifestazione statica autorizzata a Fiera di Primiero dalle ore 10 alle ore 12). Lo spostamento da altri Comuni per partecipare alla manifestazione è, infatti, espressamente consentito dalla Circolare del Ministero degli Interni del 6 marzo 2021. Una volta raggiunto il luogo della manifestazione disponetevi distanziati lungo via Terrabugio, piazza C. Battisti e Via Garibaldi, cercando di coprire omogeneamente il suolo e di non creare assembramenti”.

Le regole

Pe poter organizzare la manifestazione nel pieno rispetto delle regole vigenti, gli organizzatori invitano tutti a rispettare le seguenti norme di comportamento:

“1. Al fine di poter rispettare le norme previste la manifestazione dovrà essere statica (bisogna stare fermi in un determinato punto e non sfilare) si sconsiglia la presenza di bambini (in alternativa ciascun genitore sarà responsabile di tenere il proprio figlio/a in posizione statica);

2. Indossare la mascherina, osservando il distanziamento di 1 metro gli uni dagli altri;

3. partecipare solo in assenza di sintomatologia Covid19 riferibile;

4. Rispettare l’organizzazione e le indicazioni date dagli organizzatori.

5. Mantenere un comportamento rispettoso e nel rispetto delle disposizioni sopra indicate.

6. Si precisa che la manifestazione verrà ripresa e fotografata.

A norma di legge – conclude il comitato organizzatore – è stato preventivamente informato il Questore della Provincia Autonoma di Trento nei termini stabiliti. La Manifestazione è, altresì, regolarmente autorizzata all’occupazione temporanea del suolo pubblico con nota del Comune di Primiero San Martino di Castrozza – Prot. n. 3477 di data 17.3.2021. La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo”.