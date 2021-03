A Primiero sit in di genitori e insegnanti contro zona rossa e restrizioni a scuola: “Didattica a distanza è distanza dalla didattica” (VIDEO)

Si sono ritrovati domenica mattina in zona Navoi per dire stop a restrizioni e regole secondo loro ingiuste. C’erano molti genitori ma anche insegnanti che hanno detto basta a restrizioni e didattica senza anima

Primiero (Trento) – A Primiero, domenica mattina in zona Navoi (Transacqua) sit-in di protesta per le scuole chiuse da lunedì. C’erano genitori ma anche insegnanti a raccontare le loro esperienze, ma soprattutto per dirette stop ad ogni restrizione, nel pieno rispetto della sicurezza. “Siamo un gruppo di genitori amareggiati e vogliamo dire in modo rispettoso no a delle regole ingiuste, volute da una politica incapace di ascoltare i bisogni dei nostri figli”.

Ecco alcuni interventi (Video)

Le motivazioni della protesta a Primiero

Le esperienze di docenti ed insegnanti

“I bambini hanno bisogno di abbracci”

“Con la DAD, lo schermo blocca, speriamo sia chiusura temporanea”

“I ragazzi sono bravvissimi, allibiti dalla chiusure”

“Se fossi mamma, forse ritirerei il bambino da scuola”

I problemi della Dad e delle connessioni