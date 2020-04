Primiero San Martino di Castrozza, scatta l’obbligo della mascherina in tutti i luoghi pubblici: Ascolta il Sindaco Depaoli (AUDIO)

Da giovedì 16 aprile, fino a revoca, obbligo della mascherina durante gli spostamenti all’esterno della proprietà privata nel Comune di Primiero San Martino di Castrozza, con decorrenza 16 aprile 2020 e sino a nuova ordinanza di revoca

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Dopo Regione Veneto, Alto Adige e in Val di Fassa – non ancora in tutte le municipalità della Provincia di Trento – il Comune di Primiero San Martino di Castrozza anticipa i tempi e introducce l’obbligo della mascherina in tutti i luoghi pubblici dal 16 aprile (Ecco il provvedimento).

Tradotto concretamente, significa: utilizzo obbligatorio della protezione individuale all’interno del Comune di Primiero San Martino di Castrozza – non ancora nei Comuni vicini – per ogni spostamento fuori dalle aree private e in tutti gli esercizi pubblici.

“E’ ragionevole credere – spiega il Sindaco Daniele Depaoli (nella foto) – che tale misura cautelativa verrà introdotta su tutto il territorio provinciale se non addirittura a livello nazionale. Tale imposizioni sono state già introdotte di recente in Veneto e anche in tutta la Val di Fassa”.

Le Ordinanze

E’ ipotizzabile che molto presto la stessa Provincia di Trento adotti la stessa ordinanza in tema di mascherine, già in vigore nei territori vicini, se prima non interverrà il Governo nazionale per poter passare in anticipo ad una riapertura delle attività, seppur limitata. A questo link è scaricabile l’Ordinanza del Presidente della Provincia di Trento del 15/04/2020 (Modificazioni, con integrale sostituzione, dell’Ordinanza del Presidente del 13/04/2020)

Ordinanza Provincia Autonoma di Bolzano

(…) allorquando si è all’esterno della propria abitazione per uno spostamento o

per un’attività consentita e vi sia la possibilità di incontrare persone che non

appartengano al proprio nucleo familiare convivente, le persone adulte e quelle in

età scolare debbono coprirsi naso e bocca. Per i bambini non in età scolare, il predetto accorgimento è raccomandato.

Ordinanza Regione Veneto

(…) negli spostamenti all’esterno della proprietà privata devono essere utilizzati mascherine o ogni altro idoneo dispositivo per la copertura di naso e bocca, nonché guanti o gel o altra soluzione igienizzante, fatte salve le disposizioni specifiche