Primiero San Martino, “NeveLand” è già un successo ‘green’: con la neve programmata della Ski Sprint (VIDEO)

#NeveLand, al Centro Sportivo ai “Fossi” di Transacqua

Primiero San Martino (Trento) – Ha aperto i battenti nei giorni scorsi ma è già un successo ‘green’ il nuovo centro “Neveland”.

Una piccola grande novità per l’intera vallatata – di cui parla anche il Tg regionale -, dedicata al divertimento per i più piccoli, tra tappeti elastici, gonfiabili, pista di slittino e anello di pattinaggio su ghiaccio in località “Fossi” a Transacqua.

Dopo la gara di fondo Ski Sprint in pieno centro a Fiera, la neve programmata diventa così attrazione per grandi e piccoli che possono divertirsi in pieno stile “green”.

Nelle scorse settimane il comune di Primiero San Martino di Castrozza aveva incaricato la società “Giocolandia” di Cinto Euganeo (Padova), per la realizzazione dell’’area gioco sulla neve con gonfiabili e mini pista per slittini per un importo di 36.600 euro iva inclusa.

Le strutture ludiche sono state messe in opera presso il Centro sportivo Fossi a Transacqua per la sua posizione “centrale rispetto ai vari paesi, non eccessivamente trafficata, vicina alla pista di pattinaggio e alle altre strutture sportive, nonché servita da parcheggi ed eventualmente dal bar presso il centro stesso”. L’area rimarrà aperta per tutta la stagione invernale.

Guarda il servizio TGR