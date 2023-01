Primiero saluta l’ex Sindaco Fausto Tissot: funerali sabato mattina a Transacqua

A Transacqua l’ultimo abbraccio all’ex primo cittadino

Primiero (Trento) – Transacqua ricorda in queste ore con grande emozione Fausto Tissot, scomparso a 78 anni: ha guidato il Comune dal 1984 al 2000. Elisa Faoro, ex assessore alle politiche sociali e sanità in quel periodo, racconta: “Ho condiviso con Fausto, la legislatura 1995/2000 ed ho potuto apprezzare la sua grande disponibilità e la capacità di ascolto. Personalmente gli sono grata per avermi dato fiducia, nonostante fossi giovane, inesperta e donna”.

Fausto Tissot, cugino di don Carlo Tisot, era anche il nipote del noto vescovo trentino Faustino Tisot, missionario a Cheng-Chow (Honan-Cina), imprigionato ed espulso, formatore dei Missionari e Superiore Generale dei Saveriani, scomparso nel 1991.

Pietro Zanetel, già segretario del Comune di Transacqua, ha lavorato fianco a fianco al primo cittadino Tissot per anni: “E’ stato un uomo molto attivo – sottolinea – presente in tutte le associazioni di volontariato del paese. Ex dipendente Telecom, dedicò durante il suo mandato di amministratore, grande attenzione a molte opere locali. Dalla strada dei ‘Navoi’, fino alla nuova sede del Municipio. In quel periodo vennero acquistati inoltre i terreni dell’area sportiva ‘Fossi’. Dedicò grande attenzione alle malghe (Venegia ma non solo) e si occupò con la sua Giunta delle principali infrastrutture del paese. Era ben voluto da tutti”.

Infine Daniele Depaoli, attuale sindaco di Primiero San Martino di Castrozza – Comune al quale si è unito anche il centro di Transacqua – aggiunge: “A lui mi ha sempre legato un affetto speciale, quando parlavamo delle vicende del Comune o dei cambiamenti in atto, ho sempre sentito una sorta di stima e complicità reciproca. Capiva le dinamiche amministrative anche solo dalle sfumature ed i suoi pensieri e consigli non erano mai banali o scontati, ma sempre molto preziosi. Lo ricordo come una persona che ha rappresentato le istituzioni con vero spirito di servizio, verso il proprio paese e tutti i suoi abitanti, attaccato alla sua comunità ma in prima fila per sostenere e condividere iniziative sovracomunali, non ultima la fusione dei Comuni. Un abbraccio alla sua famiglia – conclude Depaoli -, che lo ha sempre sostenuto anche nell’attività amministrativa: non si fa il Sindaco per 16 anni se alle spalle non si ha, chi ti sostiene, con rinunce e sacrifici. Mancherà a tutti, anche al suo coro parrocchiale di Transacqua dove per anni non ha fatto mai mancare la sua voce”.