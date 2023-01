Drammatico schianto auto – camion a Marco di Rovereto: muore il 37enne Alessandro Dacroce

Posted on

Otto diversi spettacoli teatrali in calendario dalla metà di luglio al fine agosto Trento – Otto diversi spettacoli teatrali in calendario dalla metà di luglio al fine agosto in undici forti del Trentino per un totale di quattordici rappresentazioni, tutte a libero ingresso. E’ la rassegna «SENTINELLE DI PIETRA – Incontri sul futuro della memoria […]