Primiero, Referendum Giustizia 12 giugno 2022: le ragioni del Sì, sabato 4 giugno alle 20.30 in Comunità

Posted on

Dopo le dimissioni dei giorni scorsi del presidente Erwin Filippi Gilli per scongiurare il possibile commissariamento della sezione il direttivo ha deciso di proseguire fino alla fine del mandato triennale che avverrà a novembre dell’anno in corso Primiero (Trento) – In una nota inviata a tutti i soci, il direttivo guidato ora da Riccardo Debertolis, […]