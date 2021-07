Primiero, mercoledì impegnativo per il 118: malore a Mezzano, incidenti in moto e bici a Primiero (VIDEO)

In mattinata elicottero atterrato alla piazzola di Mezzano con il supporto dei vigili del fuoco. Si registrano anche altri incidenti non gravi in moto e bici

Primiero (Trento) – Giornata impegnativa quella di mercoledì 7 luglio, per il 118 di zona, mobilitato su più interventi, fortunatamente non gravi. Elisoccorso in azione verso le 8.30 del mattino alla piazzola di Mezzano per una persona colta da malore. Immediato l’intervento sul posto dei sanitari del Distretto di Primiero e di seguito il supporto dell’elicottero di Trentino Emergenza. Hanno operato in piazzola anche i vigili del fuoco di Mezzano, come documentano le immagini di Stefano big Taufer.

Incidente in moto verso le 16 in codice giallo in zona Siror. Sul posto sono intervenute tre ambulanze, secondo le notizie fornite dal 118, ma non si registrano feriti gravi.

Verso le 11 del mattino soccorso un anziano di 87 anni in codice giallo a Fiera di Primiero e trasferito all’ospedale di Feltre.

Poco dopo le 9 del mattino, sempre nel comune di Primiero San Martino, un incidente in bicicletta nel quale è rimasto ferito un uomo di 44 anni, soccorso in ambulanza e trsaferito a Feltre.