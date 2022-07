Primiero Incontri 2022, “L’amata e martoriata Siria” con il Nunzio Cardinal Mario Zenari, lunedì 11 luglio ore 20.45 Oratorio Pieve

Torna l’interessante rassegna di incontri estivi organizzata dalla pastorale del turismo e dalle parrocchie di Primiero e Vanoi

Primiero (Trento) – Un numero imprecisato di morti, milioni di profughi, immani sofferenze in particolare a bambini e anziani. La Siria e la drammatica situazione che sta vivendo, al centro dell’attenzione dell’interessante serata con il Nunzio apostolico in Siria, carfinale Mario Zenari.

La Chiesa in Siria chiede alla Comunità Internazionale di intensificare l’impegno nel paese

[Vatican media] – Organizzare meglio il ministero della carità in Siria per rispondere concretamente a 13 milioni di persone che vivono in stato di assoluta povertà nel paese. Per il cardinale Mario Zenari, Nunzio apostolico a Damasco, questo era l’obiettivo della conferenza di tre giorni che si è tenuta nella capitale siriana a marzo 2022, nel quadro di un’iniziativa incoraggiata dalla Congregazione per le Chiese Orientali

In breve

Torna a San Martino di Castrozza la 36^ edizione di Dolomiti Incontri dal 22 luglio. Tra gli appuntamenti da segnalare: giovedì 4 agosto incontro con Antonella Boralevi (“Meravigliosa creatura”); venerdì 5 agosto, Gianluigi Nuzzi autore, scritore e conduttore; venerdì 19 agosto, Mauro Corona (“Quattro stagioni per vivere”); sabato 20 agosto Alessandro Benetton (“La traiettoria”) e molti altri. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno alle 18 presso la Sala congressi del Palazzo Sass Maor di San Martino di Castrozza (ingresso libero).