Mensa Ospedale di Rovereto, Provincia: “Sospetta intossicazione alimentare per 27 dipendenti Apss”

Sono stati riscontrati 27 casi di gastroenterite acuta non grave tra i dipendenti dell’Apss che hanno pranzato giovedì nella mensa aziendale all’Ospedale di Rovereto

Rovereto – Non si è registrato alcun ricovero in ospedale e le persone coinvolte non hanno problemi clinici rilevanti ma solamente sintomi come nausea, vomito o diarrea.

Non sono ancora note nel dettaglio le cause del malessere e il Dipartimento di prevenzione sta effettuando le verifiche e le indagini epidemiologiche e ambientali necessarie per risalire con precisione all’origine del problema che riguarda unicamente dipendenti Apss e non i pazienti ricoverati in ospedale.

Opere igienico-sanitarie: aggiornato il Documento di programmazione

Attività economiche di montagna: estesa la deroga per accedere ai contributi

Commissari straordinari: riaprono le manifestazioni di interesse

Caro bollette, nuovo aiuto dalla Provincia autonoma

Acqua potabile: nuove indicazioni ai comuni per una gestione sempre più efficiente

Piccole derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico: novità in arrivo per le nuove domande e per quelle pendenti

Atti vandalici contro il mosaico del “Cristo benedicente” a Susà, Bisesti: “Un’offesa a tutta la comunità”

Ala Città di Velluto, inaugurazione ufficiale

Euregio Sport Camp al via: lunedì 11 luglio