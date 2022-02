Primiero, il Centro di Aggregazione Territoriale Officina Giovani assume

Posted on

Chiamate cagne e marciume, cinque mesi per abuso mezzi correzione. Nei giorni scorsi era stata licenziata una maestra NordEst – Avrebbe insultato in continuazione le sue alunne, accanendosi in modo particolare su tre di loro, chiamandole “cagne” o “marciume”. Così una ex professoressa di un liceo classico padovano, è stata condannata a cinque mesi, pena sospesa, per […]